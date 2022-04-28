Gaziantep'te bayramda tramvay ve otobüsler ücretsiz

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren tramvay ve otobüsler, Ramazan Bayramı dolayısıyla arife günü de dahil olmak üzere 4 gün vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Ulaş A.Ş'ye bağlı tramvay ve otobüsler, Ramazan Bayramında vatandaşların şehir genelinde aile, akraba, ve mezarlık ziyaretlerini ücretsiz şekilde gerçekleştirebilmeleri için 1-4 Mayıs tarihleri arasında Gaziantepli için ücretsiz olacak.

GBB Zabıta Daire Başkanlığı şehir içi toplu ulaşımda düzeni korumak, bayram ziyaretlerinin sorunsuz ve rahatça gerçekleşmesini sağlamak için trafik ekipleriyle koordineli çalışarak durak ve hatlarda gerekli kontrolleri sağlayarak önlemleri alacak.

Öte yandan zabıta ekipleri, arife günü itibariyle mesaisini yoğunlaştırıp gıda kontrolleri gerçekleştirecek, dilenci, seyyar satıcı ve izinsiz işportacılara karşı da tedbirler alacak.