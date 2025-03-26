Gaziantep'te Bayram Yuvalaması İçin Hazırlıklar Başladı

Gaziantep'te bayram yemeği yuvalama hazırlığı başladı

Geleneksel yuvalama teknolojiyle buluştu

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'te Ramazan Bayramı'na özel olarak yapılan ve oldukça zahmetli bir yemek olan yuvalama mesaisi başladı. Eskiden kadınların toplanarak yoğun bir emekle yaptığı yuvalama, malzemelerini getiren vatandaşlara yeni nesil makinelerle işletmelerde kısa sürede hazırlanarak teslim ediliyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te Ramazan Bayramı'na özel olarak yapılan ve oldukça zahmetli bir yemek olan yuvalama yemeği hummalı bir çalışma başladı. Gaziantep'te minik minik yuvarlanan köftelerin nohutla ve etle buluşmasından oluşan yuvalamanın hazırlanması için Ramazan ayının son haftası yoğunluk had safhaya çıkıyor.

Geleneksel yuvalama teknolojiyle buluştu

Önceki yıllarda Gaziantepli kadınların bir evde toplanarak uğraş verdiği yuvalama yemeği, artık teknoloji sayesinde kolaylaştı. Özellikle kalabalık olan aileler, yuvalamayı teknolojinin gelişmesi ile makinada yapmayı tercih ediyor. Bayram yuvalaması için gerekli malzemeleri temin eden ev kadınları, makine yapımı ile yuvalamanın hazırlandığı işletmelere malzemelerini getirip teslim ediyor. Randevu usulüyle çalışan işletmeler, içine pirinç unu, irmik, yumurta ve çekilmiş kuzu eti konularak yapılan ve nohut büyüklüğünde yuvarlanan yuvalamaları poşetleyip müşterilerine teslim ediyor.

"Yuvalamayı teknolojiyle buluşturduk"

Yuvalama üretimi yapan Şahide Ulukök, yuvalamayı teknolojiyle buluşturduklarını söyleyerek, "Yuvalama bizim Gaziantep'e özgü has bir yemeğimizdir. Hammaddesi et, pirinç ve karabiberden oluşan bir yemektir. Çok meşakkatli ve geleneksel bir yemektir. Bayramdan bayrama olan bir yemektir. Bunu şu anda biz teknolojiyle buluşturduk. Eskiden büyüklerimiz geceden bunu başlarlarmış, sabaha kadar yaparlarmış. Ama şu anda sağ olsunlar makineler devreye girdi. Dolayısıyla bu yemek unutulmaya neredeyse yüz tutacaktı ama teknolojinin sayesinde tekrar popüler olmaya başladı" dedi.

"2 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Bayram dolayısıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Ulukök, taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyledi. Ulukök, "Aşağı yukarı biz 1-2 aydır hemen hemen yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Hatta bunu gece vardiyasına bile çevirdik. Gece de çalışıyoruz. Bayramda Gaziantep'i yuvalamasız bırakmayacağız. Bayramdan dolayı çok yoğun bir talep var. Yuvalama Ramazan'da gelen misafirler için de yapılan bir yemektir ama özellikle bayramda olması olmazıdır. Mutlaka olması gereken bir yemektir. Yani Antep'te olması olmazdır. Bu yemeği maddi durumu iyi olan da olmayan da mutlaka yapıyor. Olması gereken bir yemektir" ifadelerini kullandı.

"Kilosunu şu anda 150 TL'den yapıyoruz"

Gece gündüz çalıştıklarını aktaran Ulukök, günlük 50 kilogram et ile üretim yaptıklarını söyleyerek, "Önceden kadınlar bir akşam toplanır sabaha kadar 2-3 kilo yaparlardı. Biz mesela gece vardiyası, gündüz vardiyası aşağı yukarı 50 kilogram et ile üretim yapıyoruz. Eskiden şöyle ki bir kiloyu ancak bir gecede yaparlardı. Şu anda baya kolaylaştı işler, hanımların işleri de kolaylaştı. Dolayısıyla artık yuvalamasız ev kalmadı. Müşteriler memnunlar. Tabii biz şöyle ki anne usulüyle geleneksel usullerle yapıyoruz. Makine yapıyor ama yine ham maddesi annelerimizin yapmış olduğu ürünlerle yapıyoruz. O geleneksel dokuyu fazla bozmuyoruz. Kilosunu şu anda 150 TL'den yapıyoruz. Etini getiriyorlar. Biz onları yapıp kendilerine veriyoruz Vatandaş hazır bir şekilde sadece eve götürüp pişiriyor" diye konuştu.