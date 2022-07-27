Gaziantep'te bariyere çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Gaziantep'te bariyere çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te bariyere çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Nurdağı- Osmaniye karayolu Atatürk Viyadüğü civarında Özay G'nin (45) kullandığı 46 ADS 743 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Daha sonra alev alan otomobilden çıkan sürücü ve yolcu Hatice G. (65) yaralandı.

Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı İtfaiye Amirliği ekiplerince kısa sürede söndürülen araç kullanılmaz hale geldi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep Osmaniye Güncel Haberler

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