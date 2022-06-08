GAZİANTEP - Baltayla kendisine zara vermek isteyen şahsı polis ikna etti - Haberler

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GAZİANTEP - Baltayla kendisine zara vermek isteyen şahsı polis ikna etti

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis tarafından ifadesi alınmak istenirken baltayla kendisine zarar vermek isteyen şahıs, 2 saat süren ikna çabalarının ardından polise teslim oldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis tarafından ifadesi alınmak istenirken baltayla kendisine zarar vermek isteyen şahıs, 2 saat süren ikna çabalarının ardından polise teslim oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden S.S, ifadesi alınmak üzere evine gelen polisler tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek istendi. Ancak bu durumu kabul etmeyen şahıs, eline baltayı alarak kapıyı polislere açmadı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, evin çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri ise tedbir aldı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından elindeki baltayı bırakan şahıs, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

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