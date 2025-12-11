Gaziantep'te balkonda asılı kalan çocuğu esnaf kurtardı

Gaziantep'te evin balkonunda asılı kalan çocuğu esnaf kurtardı.

Şahinbey ilçesi Ulaş Mahallesi'nde birinci katta bulunan evin balkonunda bir çocuk asılı kaldı.

Durumu fark eden vatandaşlar, çocuğun düşme ihtimaline karşı balkonun altında toplandı.

Bu sırada elektrik direğine tırmanarak çocuğun yanına ulaşan esnaf Volkan Kılınç, düşmek üzere olan çocuğu tutarak kurtardı.

Bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.