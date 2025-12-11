Haberler

Gaziantep'te balkonda asılı kalan çocuğu esnaf kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir çocuğun evin balkonunda asılı kaldığı anlarda, esnaf Volkan Kılınç elektrik direğine tırmanarak çocuğu kurtardı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Gaziantep'te evin balkonunda asılı kalan çocuğu esnaf kurtardı.

Şahinbey ilçesi Ulaş Mahallesi'nde birinci katta bulunan evin balkonunda bir çocuk asılı kaldı.

Durumu fark eden vatandaşlar, çocuğun düşme ihtimaline karşı balkonun altında toplandı.

Bu sırada elektrik direğine tırmanarak çocuğun yanına ulaşan esnaf Volkan Kılınç, düşmek üzere olan çocuğu tutarak kurtardı.

Bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?

Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı

Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı
title