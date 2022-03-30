Gaziantep'te "Baharat Çalıştayı" yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te baharat bitkileri, üretimi, işlenmesi, kalite analizleri ve pazarlanmasının görüşüldüğü "Baharat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan açıklamaya göre, GAÜN, Büyükşehir Belediyesi ile Fitoterapi ve GAÜN Tıbbi-Aramotik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğince Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, tarihi İpek ve Baharat yollarında Gaziantep'in konumu, baharat üretim aşamaları, gastronomideki önemi ele alındı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, çalıştaydaki konuşmasında, doğadaki ürünlerin insan sağlığı üzerindeki faydalarının herkesçe bilindiğini ve ikliminde çeşitli bitkilerin yetiştiği Türkiye'de baharatların yemeklere lezzet kattığını belirtti.

Fitoterapi ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ise eski çağlardan itibaren şifa niyetine kullanılan baharatların, koruyucu ve hastalık semptomlarının azaltılmasında destekleyici rol oynadığını anlattı.

Şekeroğlu, bölgede birçok şifalı bitkinin yetiştirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kırmızı biber üretiminin büyük çoğunluğu İslahiye ve Kilis'te gerçekleştiriliyor. Nane üretim merkezi Nizip'tir. Ama ne acı bir durumdur ki maalesef şu an nane ithal ediyoruz. Sumağı yine yurt dışından getiriyoruz. Ama bunlar ülkemizin doğal ortamında yetişen bitkiler. Baharat, sadece cacığımıza nane atalım, pilava karabiber atalım veya tatlılara tarçın atalımdan ibaret değil. Şifalı bitkilerdir aynı zamanda. Kanser denildiğinde akla hemen zerdeçal geliyor, soğuk algınlığa karşı zencefilin iyi geldiği herkes tarafından biliniyor. Kovid-19 ortaya çıktığında ilk konuşulan şey kekik yağı oldu. Önemli bir hazineye sahibiz. Hem kendi topraklarımızda yetişen baharatlar hem de baharat yolu üzerindeyiz. Üniversitemizde baharatlarla ilgili çalışmalar her gün artıyor."

Çalıştaya, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş'tan baharat üretici firmaların yetkilileri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.