Gaziantep'te 'Bağımlı Olma Farkında Ol' Söyleşisi Düzenlendi

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Gaziantep Şubesi iş birliğinde "Bağımlı Olma Farkında Ol" söyleşisi düzenlendi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, "Bağımlı Olma Farkında Ol" söyleşisi GAÜN Hukuk Fakültesinde gerçekleştirildi.

Polis Memuru İsmail Uzkar uyuşturucu ile mücadelede farkındalıkla ilgili sunum yaptı.

Uzkar, uyuşturucu kullanımının etkileri, uyuşturucu maddeye başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü, madde kullanım belirtileri ve narkotik suçlarla mücadelenin önemi gibi konularda katılımcılara bilgiler verdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Şen, Yeşilay'ın tarihçesi, bağımlılığın ne olduğu, Yeşilay'ın gençlik, iletişim ve kültür-sanat alanlarındaki faaliyetleri ile YEDAM'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programda, Boyka isimli narkotik köpeği ile yapılan arama çalışmalarının nasıl gerçekleştirildiğine dair uygulamalı bir gösteri de sunuldu.