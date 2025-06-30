Gaziantep'te baba ve kızın öldürüldüğü davada karar verildi

Gaziantep'te eski eşiyle kayınpederini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mertcan Köse, öldürülen baba ile kızın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık ise öldürme kastının olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığa "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "kasten öldürme" suçundan ise 24 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Merkez Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde 17 Mayıs 2023'te Mertcan Köse (25), otomobille önlerini kestiği eski kayınpederi Ertuğrul Kaya (47) ve boşandığı eşi Bilge Kaya'yı (25) pompalı tüfekle ateş ederek yaralamış, hastaneye kaldırılan baba ve kızı hayatını kaybetmişti.