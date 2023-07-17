Gaziantep'te Baba Çocuğunu Rehin Aldıktan Sonra Kendini Yaraladı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir baba, 2 yaşındaki çocuğunu rehin aldıktan sonra kendisini tabancayla yaraladı. Baba hastaneye kaldırılırken, çocuk polis merkezine götürüldü.