Gaziantep'te Ayçiçeği Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ayçiçeği yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle tırda maddi hasar oluşurken, yol kenarındaki 4 araç da zarar gördü.