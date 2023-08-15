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Gaziantep'te Ayçiçeği Yüklü Tırda Yangın Çıktı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ayçiçeği yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle tırda maddi hasar oluşurken, yol kenarındaki 4 araç da zarar gördü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yangın çıkan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe merkezindeki Araç Muayene İstasyonu yakınlarında, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ayçiçeği yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarındaki otoparkta çekiciyi dorseden ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Tırda maddi hasara yol açan yangın nedeniyle yol kenarındaki 4 aracın da zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Gaziantep İtfaiye Nizip Güncel Haberler

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