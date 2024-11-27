Üye Girişi
Haberler
Lübnan-İsrail arasındaki ateşkes için saat veren Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Lübnan-İsrail arasındaki ateşkes için saat veren Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

 Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

 Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı: İran tehdidine odaklanmak

Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı
BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

Gaziantep'te Ayakkabı İmalathanesinde Yangın

Gaziantep'te Ayakkabı İmalathanesinde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir ayakkabı ve terlik imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda ayakkabı ve terlik zarar gördü.

Gaziantep'te ayakkabı ve terlik imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaprak Mahallesi eski Nizip Caddesi üzerinde bulunan ayakkabı ve terlik imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, yangının diğer imalathanelere sıçramaması için önlem aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında imalathane içerisinde bulunan çok sayıda ayakkabı ve terlik zarar gördü.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
img

Canan Karatay'dan aşı itirafı
img

Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
img

Babası o görüntüler üzerinde duruyordu! Yanıt geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

27-28 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Karabağlar, Bornova, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bugün okullar tatil mi, okul yok mu? SON DAKİKA! Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Yıldırım, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Yüreğir, Çukurova, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 27 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 27 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 27 Kasım Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.