Gaziantep'te AVM Otoparkında Drift Yapan Araçlara Cezai İşlem

Gaziantep'te bir AVM'ye ait açık otoparkta drift atarak araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokan 2 araca 40 bin 684 lira cezai işlem uygulandı. Araçların drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

AVM otoparkında drift pahalıya patladı

Drift atan 2 araca 40 bin lira ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir AVM'ye ait açık otoparkta drift atarak araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokan 2 araca 40 bin 684 lira cezai işlem uygulandı. Araçların drift attığı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift atan araçlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir AVM'ye ait açık otoparkta drift atarak araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokan 2 araca Karayolları Trafik Kanununa göre 40 bin 684 lira cezai işlem uygulandı.

Araçların drift attığı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.