Gaziantep'te Av Yasağını İhlal Eden Kişi Yakalandı

Gaziantep'te Av Yasağını İhlal Eden Kişi Yakalandı
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Gaziantep'te Fırat Nehri üzerinde av yasağını ihlal eden bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İlgili kişi, yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avlarken suçüstü tespit edildi ve hakkında idari işlem başlatıldı.

Gaziantep'te av yasağını ihlal eden kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timlerince, Fırat Nehri üzerinde bir kişinin avlandığı belirlendi.

Nehir üzerinde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avlayan ve 800 metre ağ ile suçüstü B.Ç. hakkında idari işlem başlatıldı.

Av esnasında kullandığı malzemelere ise el konulduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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