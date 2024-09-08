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Gaziantep'te Av Tüfeği Kazası: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir iş yerinde av tüfeğiyle yapılan doldurma işlemi sırasında çıkan mermiler, 19 yaşındaki Selim Maydonozoğlu'nun ölümüne sebep oldu. Olay sonrasında, Maydonozoğlu'nun kuzeni şüpheliyi bıçakla yaraladı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir iş yerinde av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği genç öldü.

Akkent Mahallesi Şehit Bünyamin Dinç Caddesi üzerinde bir iş yerinde bulunan ismi öğrenilemeyen şüpheli, iddiaya göre elindeki av tüfeğini doldur boşalt yaptı.

Bu sırada av tüfeğinin ateş alması sonucu çıkan saçmalar, Selim Maydonozoğlu'na (19) isabet etti.

Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Maydonozoğlu'nun öldüğü belirlendi.

Maydonozoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayın ardından Maydonozoğlu'nun kuzeni Kenan İ. av tüfeğini kullanan şüpheliyi bıçakla yaraladı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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