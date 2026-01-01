Haberler

Gaziantep'te ATV Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Gaziantep'te yakıtı biten otomobili iten kişilere ATV'nin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen ATV, yakıtı biten otomobili iten vatandaşlara çarptı.

Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Harun Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaplan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
