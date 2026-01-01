Gaziantep'te ATV Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Gaziantep'te yakıtı biten otomobili iten kişilere ATV'nin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen ATV, yakıtı biten otomobili iten vatandaşlara çarptı.
Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Harun Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaplan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel