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Gaziantep'te Atık Malzemelerin Bulunduğu Otlukta Yangın Çıktı

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Gaziantep'te Malazgirt Mahallesi'nde atık malzemelerin de bulunduğu otlukta çıkan yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

GAZİANTEP'te atık malzemelerin olduğu otlukta yangın çıktı. Bazı evler tedbir amaçlı boşaltılırken, ekipler alevlere müdahale ediyor.< Malazgirt Mahallesi'nde atık malzemelerin de bulunduğu otlukta, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler çalışma başlatırken, bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

Malazgirt Güncel Haberler

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