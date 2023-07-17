Gaziantep'te atık malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde deri ve çeşitli atık malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor ve çevredeki evler tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale ediliyor.