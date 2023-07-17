Gaziantep'te atık malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde deri ve çeşitli atık malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor ve çevredeki evler tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale ediliyor.
Gaziantep'te atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde deri ve çeşitli atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alanın çevresindeki evler tedbir amaçlı tahliye edildi.
Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale ediliyor. İtfaiye görevlilerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel