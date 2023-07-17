Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde deri ve çeşitli atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 4 evde hasar oluşurken, 2 itfaiye personeli dumandan etkilendi.

Gaziantep'te atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde deri ve çeşitli atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alanın çevresindeki evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

İtfaiyenin 18 araç ve 45 personelle müdahale ettiği yangında 4 evde hasar oluştu. Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli ambulansta tedavi edildi.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Alandaki soğutma işlemleri devam ediyor.