GAZİANTEP'TE ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, atık kağıt deposunda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

İlçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde, 2 katlı evin altında bulunan, Suriyeli Muhammed Ahmed'e ait atık kağıt deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yangını 1 saatlik çalımanın ardından kontrol altına alıp, söndürdü. Depo kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel