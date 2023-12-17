Gaziantep'te asfalt yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde asfalt yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol temizlendikten sonra ulaşım yeniden sağlandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde asfalt yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Nurdağı- Osmaniye kara yolunun Kurudere Mahallesi mevkisinde İ.G. yönetimindeki 73 ABA 139 plakalı asfalt yüklü tır sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve beraberinde K. G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yola dökülen asfalt nedeniyle trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerince yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.