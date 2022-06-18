Gaziantep'te asayiş uygulamasında 9 şüpheli yakalandı Gaziantep'te düzenlenen asayiş uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te düzenlenen asayiş uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Maarif Kavşağı, Suburcu ve Karagöz Caddeleri'nde şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama başlattı. Uygulamalarda 126 araç denetlenerek, 546 kişi kontrol edildi, ruhsatsız tabanca, 17 fişek, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel Güncel Haberler

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