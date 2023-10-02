Gaziantep'te Asayiş Operasyonunda Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş operasyonlarında 55 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet kurusıkı tabanca, 24 adet ruhsatsız tüfek ve 946 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 136 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı ve 989 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüpheli sayısı ise 130 oldu.
Gaziantep'te yapılan asayiş operasyonlarında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken yakalanan 989 şüpheli şahıstan 130'u tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 -1 Ekim tarihleri arasında meydana gelen asayiş suçları ile ilgili operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda 55 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet kurusıkı tabanca, 24 adet ruhsatsız tüfek, 946 adet fişek ele geçirilirken 136 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Operasyonlar sonucunda, belirlenen olaylara karıştıkları tespit edilen 989 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 130'u sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP