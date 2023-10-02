Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te Asayiş Operasyonunda Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Gaziantep'te Asayiş Operasyonunda Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş operasyonlarında 55 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet kurusıkı tabanca, 24 adet ruhsatsız tüfek ve 946 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 136 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı ve 989 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüpheli sayısı ise 130 oldu.