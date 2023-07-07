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Gaziantep'te Asansör Kazası: 5 Kişi Yaralandı

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Gaziantep'te bir apartmanda meydana gelen asansör kazasında, 3. kattan zemine düşen asansörde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GAZİANTEP'te, asansörün 3'üncü kattan zemine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Seyrantepe Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 3'üncü kattan inen, 5 kişinin içinde olduğu asansör, halatının kopmasıyla zemine düştü. Apartmandakilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asansördekiler, itfaiyeciler tarafından çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye götürülen 5 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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