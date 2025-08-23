Gaziantep'te Arpa Yüklü TIR Yangın Çıkardı, Şoför Yaralandı

Gaziantep'te Arpa Yüklü TIR Yangın Çıkardı, Şoför Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arpa yüklü bir TIR seyir halinde alev aldı. Şoför M.A.Ç. (26), TIR'ı yolun kenarına çekerek kendini dışarı attı ve yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir sırasında alev alan arpa yüklü TIR yandı, şoförü yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. M.A.Ç. (26) yönetimindeki 47 PZ 445 plakalı arpa yüklü TIR'ın çekici kısmı seyir sırasında alev aldı. Durumu fark eden M.A.Ç., TIR'ı yolun sağına çekerek kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede TIR'ın çekici kısmını sararken, ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, TIR'ın çekici kısmı tamamen yandı. Yaralanan M.A.Ç. Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Göçebe aile reisine görkemli veda: Som altından tabutla 1 haftalık veda turu

Göçebe krala görkemli veda! Som altından tabutla 1 haftalık veda turu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğa Lara Akkaya'dan Tayanç Ayaydın'a taciz suçlaması

"Abi" dedi, tacize uğradı! Genç oyuncudan sarsıcı ifşa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.