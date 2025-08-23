Gaziantep'te Arpa Yüklü TIR Yangın Çıkardı, Şoför Yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir sırasında alev alan arpa yüklü TIR yandı, şoförü yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. M.A.Ç. (26) yönetimindeki 47 PZ 445 plakalı arpa yüklü TIR'ın çekici kısmı seyir sırasında alev aldı. Durumu fark eden M.A.Ç., TIR'ı yolun sağına çekerek kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede TIR'ın çekici kısmını sararken, ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, TIR'ın çekici kısmı tamamen yandı. Yaralanan M.A.Ç. Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, inceleme başlatıldı.