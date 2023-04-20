Gaziantep'te arife gününde şehitliklerde program düzenlendi

Gaziantep'te Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerde tören yapıldı.

Yeşilkent ve Asri Mezarlığı'ndaki şehitliklerde düzenlenen törene, Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, ilçe belediye başkanları ve şehit yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, duanın ardından son buldu.

Mezarlara karanfil bırakan protokol üyeleri, bir süre şehit yakınları ile sohbet etti.