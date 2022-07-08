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Gaziantep'te arife gününde şehit kabirleri ziyaret edildi

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Gaziantep'te arife gününde şehit kabirleri ziyaret edildi

Gaziantep'te Kurban Bayramı arifesinde şehit mezarları ziyaret edildi.

Gaziantep'te Kurban Bayramı arifesinde şehit mezarları ziyaret edildi.

AK Parti Milletvekili Derya Bakbak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve beraberindeki diğer protokol üyeleri, Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen programa katıldı.

Protokol üyeleri, mezarlıkları ziyaret ederek şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Bazı şehit yakınları, mezarların bakımını yapıp çiçek dikti. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Şehit annesi Aysel Balbey, AA muhabirine, her hafta cuma günü ile arife günlerinde 2001 yılında KKTC'de şehit olan oğlunun mezarının başına gelip dua ettiğini belirterek, "Her hafta oğlumun mezarının başına gelerek dua ediyorum. Vatan sağ olsun. Allah'ın takdiri, bir şey diyemeyiz." diye konuştu.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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