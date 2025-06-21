Gaziantep'te Araziye Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde A.Ö. (50) yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tarlaya devrildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde araziye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.Ö. (50) idaresindeki otomobil, Güllühöyük Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel