Gaziantep'te arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde vücuduna 6 mermi isabet etmiş erkek cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde vücuduna 6 mermi isabet etmiş erkek cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Dumlupınar Mahallesi'ndeki boş arazide Egemen Dağdeviren'in (35) ölü bulunmasına ilişkin başlattığı çalışma devam ediyor. Ekipler, olaya ilişkin S.K, K.K. ve Y.T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. çıkarıldığı adli makamca tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dumlupınar Mahallesi'ndeki Yeşilvadi Parkı yakınlarında vatandaşlar, 11 Ocak'ta arazide hareketsiz yatan birini görünce polisi aramış, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kişinin öldüğünü belirlemişti. İncelemede cesette 6 mermi girişi tespit edilmişti. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Dumlupınar Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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