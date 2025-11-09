Gaziantep'te Arazi Anlaşmazlığı Yüzünden Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Elbistanhöyüğü Mahallesinde iddiaya göre arazi anlaşmazlığı yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda yaralanan S.P (61) İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel