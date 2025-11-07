Gaziantep'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Olayda H.K, tartışma sonrasında K.Ş'ye ateş açarak yaraladı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Güllühüyük Mahallesi'nde, H.K. ile K.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, yanında bulundurduğu tabancayla K.Ş'ye ateş etti.
Yaralanan K.Ş, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan H.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel