Gaziantep'te Aranan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te yapılan operasyonda, dolandırıcılık suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon sayesinde hükümlü, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 53 farklı suç kaydı olan ve 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K'yi Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
