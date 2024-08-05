Gaziantep'te 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Gaziantep'te aranan bir hükümlü, 14 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan aranan O.K. isimli şahıs, saklandığı adreste yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te hakkında 14 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, Şehitkamil ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan hakkında 14 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. saklandığı adreste yakalandı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.