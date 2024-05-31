Gaziantep'te aranan firari zanlı Osmaniye'de yakalandı
Gaziantep'te kasten öldürme suçundan aranan firari zanlı, Osmaniye'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari Ö.T'nin kent merkezinde saklandığı evi belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı, suçta kullanılan tabanca ele geçirildi. Ö.T, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan aranan firari zanlı, Osmaniye'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari Ö.T'nin kent merkezinde saklandığı evi belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı, suçta kullanılan tabanca ele geçirildi.
Ö.T, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.