Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te aranan firari zanlı Osmaniye'de yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te kasten öldürme suçundan aranan firari zanlı, Osmaniye'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari Ö.T'nin kent merkezinde saklandığı evi belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı, suçta kullanılan tabanca ele geçirildi. Ö.T, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan aranan firari zanlı, Osmaniye'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari Ö.T'nin kent merkezinde saklandığı evi belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı, suçta kullanılan tabanca ele geçirildi.

Ö.T, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Osmaniye Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title