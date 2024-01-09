Gaziantep'te aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan H.T, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesindeki bir adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te cinayet suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan H.T'nin Şehitkamil ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan H.T, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.