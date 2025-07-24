Gaziantep'te aranan 5 şüpheli yakalandı

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Gaziantep'te düzenlenen "Narko Alan" uygulamasında aranan 5 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te düzenlenen "Narko Alan" uygulamasında aranan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde "Narko Alan" uygulaması yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamada 6 bin 463 kişi ve 2 bin 61 araç sorgulandı, aranan 5 şüpheli yakalandı.

Uygulamada ayrıca, tabanca ile 13 fişek ele geçirildi, 118 araca 1 milyon 253 bin 974 lira ceza kesildi.????

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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