Gaziantep'te aranan 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen "Narko Alan" uygulamasında aranan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde "Narko Alan" uygulaması yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamada 6 bin 463 kişi ve 2 bin 61 araç sorgulandı, aranan 5 şüpheli yakalandı.

Uygulamada ayrıca, tabanca ile 13 fişek ele geçirildi, 118 araca 1 milyon 253 bin 974 lira ceza kesildi.????