Gaziantep'te aranan 20 şüpheli yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te aranan 20 şüpheli yakalandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te aranan 20 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 firari yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheliyi yakaladı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Haberler

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