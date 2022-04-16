Gaziantep'te aranan 15 şüpheli yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te aranan 15 şüpheli yakalandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te aranan 15 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te aranan şüphelilere yönelik operasyonda 15 firari yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aranan şüphelilere yönelik operasyonda 15 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen 46 adrese düzenlenen operasyonda farklı suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Haberler

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