Gaziantep'te aranan 13 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Gaziantep'te aranan 13 şüpheli gözaltına alındı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
Gaziantep'te aranan 13 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te farklı suçlardan aranan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te farklı suçlardan aranan 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde farklı noktalarda eş zamanlı yapılan uygulamada, farklı suçlardan aranan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

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