Gaziantep'te araçtaki 28 kilo esrara 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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GAZİANTEP'te, araçta dedektör köpekle yapılan aramada 28 kilo esrar ele geçirilirken, sürücü de gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, araçta dedektör köpekle yapılan aramada 28 kilo esrar ele geçirilirken, sürücü de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine aracı uygulama noktasında durdurarak arama yaptı. Dedektör köpekle yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 28 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel