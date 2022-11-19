Gaziantep'te aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, aracın motor kısmına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, aracın motor kısmına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde aracıyla seyreden Fatih Kara, cipin motor kısmından ses geldiğini duydu.
Aracını durduran Kara, yaptığı kontrolde, bir kedinin cipin motor kısmına sıkıştığını fark etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kaynak: AA / Güncel