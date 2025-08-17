Gaziantep'te Kurşunlama Olayı: 1 Tutuklama

Gaziantep'te bir aracın kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Sarıgüllük Mahallesi'nde 3 gün önce akşam saatlerinde park halindeki araca pompalı tüfek ateş edilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.