Gaziantep'te Kurşunlama Olayı: 1 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir aracın kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep'te bir aracın kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Sarıgüllük Mahallesi'nde 3 gün önce akşam saatlerinde park halindeki araca pompalı tüfek ateş edilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.