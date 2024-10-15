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Gaziantep'te Araç Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Tutuklama

Gaziantep'te Araç Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Tutuklama
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Gaziantep merkezli 4 ilde araç kiralama dolandırıcılığı yapan organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 12 zanlıdan 7'si tutuklandı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda teknoloji ve dolandırıcılık malzemesi ele geçirildi.

Gaziantep merkezli 4 ilde araç kiralama dolandırıcılığı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip sonucunda, internet sitelerinde araç kiralama firmalarına benzer web siteleri oluşturarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Gaziantep merkezli Adana, Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

12 adreste yapılan aramada, 9 cep telefonu, bilgisayar, 9 sim kart, 10 banka kartı, 2 hafıza kartı ve veri depolama cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Dolandırıcılık Operasyon gaziantep 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

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