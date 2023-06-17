Gaziantep'te araç içerisinde bisiklet çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir araç içerisinde bulunan bisikleti çalan hırsızın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli E.E. isimli kişi tutuklandı.
Gaziantep'te araç içerisinde bisiklet çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Bir araç içerisinde bisiklet olduğunu fark eden şüpheli, arabanın içine bırakılan bisiklete yöneldi. Bisikleti gözüne kestiren hırsız rahat tavırları ile bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen E.E. isimli şahıs yakalanarak, yapılan yasal işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel