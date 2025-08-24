Gaziantep'te apartmanın terasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te apartmanın terasında çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'te bir apartmanın teras katında çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Şahinbey ilçesi İbn-i Sina Mahallesi Şehit Ferhat Gözen Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın terası katında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Terasta çıkan ve çatıya sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
