Gaziantep'te apartmanın terasında çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'te bir apartmanın teras katında çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Şahinbey ilçesi İbn-i Sina Mahallesi Şehit Ferhat Gözen Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın terası katında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Terasta çıkan ve çatıya sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel