Gaziantep'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

GAZİANTEP (AA) Gaziantep'te 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Şehitkamil ilçesi Pirsultan Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.