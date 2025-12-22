Haberler

Gaziantep'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAZİANTEP (AA) Gaziantep'te 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

GAZİANTEP (AA) Gaziantep'te 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Şehitkamil ilçesi Pirsultan Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırıyor

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırıyor
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
title