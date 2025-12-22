Gaziantep'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
GAZİANTEP (AA) Gaziantep'te 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Şehitkamil ilçesi Pirsultan Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel