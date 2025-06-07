Gaziantep'te Anne ve Kızının Trajik Ölümü

Gaziantep'te Anne ve Kızının Trajik Ölümü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep'te Anne ve Kızının Trajik Ölümü
Haber Videosu

Gaziantep'te, evdeki kapalı odada ölü bulunan Seçil Kaymakçı (27) ile kızı Nilvara Kaymakçı'nın, odadaki beşiğin yanması sonucu yaygınlaşan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP'te, evde kapısı kilitli odada ölü bulunan Seçil Kaymakçı (27) ile kızı Nilvara Kaymakçı'nın (3), cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Anne ile kızının ilk belirlemelere göre odadaki beşiğin yanması sonucu sızan gazdan zehirlendikleri tespit edildi.

Olay, dün gece saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir eşinden ayrı olduğu öğrenilen Seçil Kaymakçı ile kızı Nilvara'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan odaya girdiklerinde anne ve kızının cansız bedenleri ile karşılaştı. Seçil Kaymakçı ve kızı Nilvara Kaymakçı'nın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerini ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Anne ile kızının ilk belirlemelere göre odadaki beşiğin yanması sonucu sızan karbonmonoksit gazından yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti

Bayramın ilk gününde acı bilanço! Yüzlerce kaza ve can kayıpları var
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını inanılmaz bir renge boyattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.