Gaziantep'te Anne ve Kızının Ölümü Karbonmonoksit Gazından
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Seçil Kaymakçı ve 3 yaşındaki kızı Nilvara'nın evde ölü bulunması üzerindeki karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde anne ve 3 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu.
75. Yıl Mahallesinde ikamet eden Seçil Kaymakçı (27) ve kızı Nilvara'dan (3) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Eve gelen itfaiye ekipleri, kilitli kapıyı açtıklarında anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı.
Ekipler, yaptıkları ilk incelemede anne ve çocuğunun evde yanan beşikten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel