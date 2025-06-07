Gaziantep'te Anne ve Kızı Trajik Bir Şekilde Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Anne ve Kızı Trajik Bir Şekilde Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te Seçil Kaymakçı ve 3 yaşındaki kızı Nilvara'nın evlerinde kilitli kaldıkları odada ölü bulunduğu bildirildi. Yangın nedeniyle meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatlarını kaybettikleri değerlendiriliyor.

GAZİANTEP'te Seçil Kaymakçı (27) ile kızı Nilvara Kaymakçı (3), evlerinde kilitli oldukları odada ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir eşinden ayrı olduğu öğrenilen Seçil Kaymakçı ile kızı Nilvara'ya ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan odaya girdiklerinde anne ve kızının cansız bedenleri ile karşılaştı. Odada duman tespit eden ekipler yaptıkları incelemede beşiğin yandığını ve anne ile kızının da yanmanın etkisi ile sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek yaşamlarını yitirdikleri değerlendirildi.

Seçil Kaymakçı ve kızı Nilvara Kaymakçı'nın cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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