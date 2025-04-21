Gaziantep'te Anne ve Kızı Sahipsiz Köpeklerin Saldısına Uğradı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yolda yürüyen anne ve kızı sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, anne, kızını korumak için hızla bölgeden uzaklaştı.
Gaziantep'in İslahiye Belediyesi sınırlarında yolda yürüyen anne ve kızının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstasyon Caddesi'nde yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen anne ve kızına sahipsiz köpekler saldırdı.
Kızına siper olan anne, elinden tuttuğu kızıyla bölgeden koşarak uzaklaştı.
Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel