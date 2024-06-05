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Gaziantep'te Anne Çocuk Kampı Etkinliği Gerçekleştirildi

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Gaziantep'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen 'anne çocuk kampı' etkinliğine 50 anne ve çocuk katıldı. Kampta çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlenirken, annelere bilgilendirme yapıldı.

Gaziantep'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "anne çocuk kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

2024 yılının "Aile yılı" ilan edilmesi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesince Seyr-i Antep Gençlik Kampında iki gün boyunca düzenlenen etkinliğe 50 anne ve çocuğu katıldı.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay Gönüllüleri, Gaziantep Barosu katkılarıyla düzenlenen kampta, çocuklar için tırmanma, bocce, zipline, okçuluk gibi aktiviteler düzenlendi.

Etkinlik kapsamında yapılan söyleşi ve sunumlarla annelere bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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